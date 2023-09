Sgarbi: “Vincolo su San Siro? La Soprintendente ha seguito la legge”

Uno dei volti più noti della politica italiana, che spesso si è esposto contro l'abbattimento dello stadio San Siro , casa di Milan e Inter , è senza dubbio Vittorio Sgarbi . Sulle colonne de 'Il Giornale', in edicola questa mattina, l'esperto di arte ha espresso un proprio pensiero in merito al vincolo su 'La Scala del Calcio', imposto dalla Soprintendente . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Vittorio Sgarbi su San Siro

"La Soprintendente al tempo delle mie indicazioni (non intimidazioni) sulla obbligatorietà del vincolo, non c'era. E' stata nominata tre mesi dopo le mie polemiche con il sindaco; e ha fatto non quello che io le ho chiesto (non c'era), ma quello che la legge impone". LEGGI ANCHE: Milan, indagine sui cori contro la Juventus, ma ci sono problemi più seri…