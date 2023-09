Milan, indagine sui cori contro la Juventus: ma ci sono problemi più seri…

Milan, pugno duro per i cori contro la Juventus: ma ci sono altre difficoltà in Italia... — Suona strano, però, come uno sfottò nato anni fa e cantato chissà quante volte negli stadi (e non solo dai tifosi del Milan) causi l'apertura di un'indagine da parte della Procura Federale. A questo punto, quindi, è lecito pensare che non siano più ammessi sfottò da parte di nessuno, se la reazione sarà sempre questa. Quali canoni di lealtà sarebbero stati violati?

Forse sarebbe più utile concentrarsi su altri problemi che sussistono nel calcio italiano, a partire dallo sviluppo del calcio italiano stesso, che da troppo tempo svolge un ruolo da comprimaria in Europa. Importante anche il tema degli stadi, altro aspetto che ci vede sempre in rincorsa. Questi sono i veri problemi su cui si dovrebbero concentrare i vertici del nostro calcio, più che di uno sfottò che c'è sempre stato e sempre ci sarà da parte di tutte le tifoserie. LEGGI ANCHE: Milan, la Procura indaga per i cori contro la Juventus

