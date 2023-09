Milan, Leao canta in coro uno sfottò alla Juve sul pullman | VIDEO

Rafael Leao ha pubblicato tra le sue storie su Instagram un video che ritrae i giocatori euforici tra balli e cori 'contro' la Juventus

Rafael Leao, attaccante portoghese autore di un gol nel match dello stadio 'Olimpico' tra Roma e Milan, ha pubblicato tra le sue storie su Instagram un video che ritrae i giocatori rossoneri, euforici tra balli e cori, in pullman al termine della partita. Cori anche 'contro' la Juventus. Tra i più scatenati, Yacine Adli e Samuel Chukwueze. Ecco, dunque, il video con tutta la felicità del Diavolo per il bell'inizio in questo campionato