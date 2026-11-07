Amorim, sfogo con i giocatori del Milan: ecco cosa è successo. Cardinale scosso dopo l'Europa League

Retroscena Milan: la Gazzetta svela il duro confronto di Ruben Amorim con la squadra, da Cisse a Rabiot. E Cardinale si aspetta una reazione con il Genoa
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Il Milan si trova a soli tre punti in Europa League dopo 4 partite: la brutta sconfitta contro il Ferencváros non ha soddisfatto Ruben Amorim che non ha trovato scuse o motivazioni nel post partita.
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Il retroscena della Gazzetta: il duro confronto di AmorimCome scrive "La Gazzetta dello Sport" l'allenatore rossonero ha ribadito alla squadra in privato che questa partita è inaccettabile per via dell'approccio e della mentalità e poi ha voluto guardare tutti i calciatori per capire i motivi di tale prestazione. Da Cisse a Jashari, da Musah a capitan Rabiot, Amorim ha incalzato i suoi sul perché sia arrivata una partita non da Milan con il tema principale sull'approccio. Non sarebbe piaciuto l'atteggiamento collettivo e anche dei singoli: la Gazzetta parla di Alphadjo Cisse, Bartesaghi, Terracciano, Jashari, Musah. Ma anche con i titolari in campo il Milan ha fatto fatica. Ora si cerca subito una ripartenza visto che domani c'è Genoa-Milan di campionato.
Tuttosport svela la reazione di Cardinale e il bivio sostaUlteriori dettagli arrivano da "Tuttosport": secondo il quotidiano sia Amorim sia Cardinale non avrebbero gradito la prestazione contro il Ferencváros. Il tecnico a fine gara si sarebbe sfogato con la squadra ribadendo a tutti le loro responsabilità. Amorim si aspetta una reazione, così come Cardinale, secondo il quotidiano scosso dal vedere una prestazione del genere dopo un derby esaltante. La partita contro il Genoa ora è davvero fondamentale per il Diavolo non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale: proprio perché ci sarà poi la pausa di novembre, una vittoria riporterebbe tranquillità in un ambiente fin troppo umorale e legato ai risultati in questo inizio stagionale. Chiudere invece con un risultato non positivo porterebbe a critiche e a discussioni che in questo momento non servono a Ruben Amorim, che deve ancora lavorare molto sulla costruzione della sua squadra.
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