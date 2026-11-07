Amorim, sfogo con i giocatori del Milan: ecco cosa è successo. Cardinale scosso dopo l'Europa League

Il Milan si trova a soli tre punti in Europa League dopo 4 partite: la brutta sconfitta contro il Ferencváros non ha soddisfatto Ruben Amorim che non ha trovato scuse o motivazioni nel post partita.

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Il retroscena della Gazzetta: il duro confronto di Amorim

Tuttosport svela la reazione di Cardinale e il bivio sosta

Come scrivel'allenatore rossonero ha ribadito alla squadra in privato che questa partita è inaccettabile per via dell'approccio e della mentalità e poi ha voluto guardare tutti i calciatori per capire i motivi di tale prestazione. Da Cisse a Jashari, da Musah a capitan Rabiot,. Non sarebbe piaciuto l'atteggiamento collettivo e anche dei singoli: la Gazzetta parla di. Ma anche con i titolari in campo il Milan ha fatto fatica. Ora si cerca subito una ripartenza visto che domani c'èUlteriori dettagli arrivano da: secondo il quotidiano sia Amorim sia Cardinale non avrebbero gradito la prestazione contro il Ferencváros. Il tecnico a fine gara si sarebbe sfogato con la squadra ribadendo a tutti le loro responsabilità., secondo il quotidiano scosso dal vedere una prestazione del genere dopo un derby esaltante.non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale: proprio perché ci sarà poi la pausa di novembre, una vittoria riporterebbe tranquillità in un ambiente fin troppo umorale e legato ai risultati in questo inizio stagionale. Chiudere invece con un risultato non positivo porterebbe a critiche e a discussioni che in questo momento non servono a Ruben Amorim, che deve ancora lavorare molto sulla costruzione della sua squadra.