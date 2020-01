Serie A, si cambia look: dal 2021 nuova partita sabato alle ore 15

NEWS MILAN – La Serie A cambia pelle. Stando a quanto riporta “La Repubblica” e “Tuttosport”, dal 2021 potrebbe esserci una nuova finestra fissa. L’idea, potrebbe nascere con il nuovo ciclo dei diritti tv, aggiungendo una gara al sabato. Il piano va verso quello delle finestre singole, in sostanza: aggiungendo una gara al sabato alle 15, infatti, rimarrebbero solo due le partite allo stesso orario, ovverosia le due gare alla domenica alle 15.

Un’idea confermata nelle scorse settimane anche dall’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Il modello va verso tutte finestre singole, perché la concorrenza è ormai in ambito internazionale con gli altri campionati e la contemporaneità non giova all’esposizione del nostro campionato. Però la formula attuale con tre gare domenica alle 15 sta funzionando”.

A riguardo è intervenuto ieri anche il neo presidente della Lega, Paolo Dal Pino: “Ripensare gli orari delle partite? È uno dei temi sollevati da diversi presidenti e sarà oggetto di discussione. Io sono sensibile a questo tema perché dobbiamo pensare a chi guarda il nostro calcio non solo nel nostro Paese: abbiamo potenzialità gigantesche che non possiamo andare a sviluppare se non ragioniamo con questa flessibilità”.

