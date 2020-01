Errori arbitrali e VAR, la classifica virtuale: Il Milan è penultimo

NEWS MILAN – Dopo Inter-Atalanta, non si sono ancora placate le polemiche riguardo al rigore e all’espulsione che sarebbe dovuta arriva ai danni di Lautaro Martinez. Un’altra svista dell’arbitro o un’altra svista del VAR? la cosa certa è che non è la prima volta in questa stagione che episodi tanto evidenti non vengano segnalati.

“Calciomercato.com” ha stilato una classifica virtuale, conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato di Serie A. Dalla classifica si può ben vedere come l’Atalanta sia ultima, con 7 errori arbitrali a sfavore e uno a favore, il Genoa comanda con 5 sviste a favore, mentre per trovare il Milan bisogna scendere fino alla penultima piazza: 0 errori arbitrali a favore, 3 invece a sfavore.

Qui la classifica completa e aggiornata (squadra – sviste a favore – errori contro – saldo):

Genoa 5 – 1 (+4)​​​​

Udinese 3 – 1 (+2)​

Verona 2 – 0 (+2)​​

Sassuolo 3 – 2 (+1)

Juventus 4 – 1 (+1)​​

Fiorentina 4 – 3 (+1)​

Spal 1 – 0 (+1)

Parma 1 – 0 (+1)​

Sampdoria 2 – 1 (+1)​​​

Lazio 3 – 2 (+1​)​

Cagliari 2 – 1 (+1)​

Torino 1 – 1 (0)​

Brescia 0 – 0 (0)

Inter 2 – 3 (-1)​​​

Napoli 2 – 3 (-1)​​​

Lecce 2 – 3 (-1)​​

Roma 0 – 2 (-2)

Bologna 1 – 3 (-2)​

Milan 0 – 3 (-3)

Atalanta 1 – 7 (-6)​​.

