Elliott, la differenza tra Milan e Lille: ma niente cessione per il momento

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Milan e Lille hanno in comune la presenza del fondo Elliott. La differenza tra le due squadre è però sostanziale: il fondo è proprietario del club rossonero, mentre sui francesi c’è stato solo un intervento economico nel 2018 per risollevarli dal punto di vista finanziario. La differenza è stata sottolineata anche dal presidente del Lille Gerard Lopez, che in un’intervista al ‘Financial Times’, ha così spiegato la situazione: “Elliott ha finanziato il Milan per venderlo poi ad una terza parte. Invece ha finanziato questo club per iniziare un programma di investimento nei giocatori, creando valore e credendo nel modello di business francese”.

Una volontà che però al momento non sembra concretizzarsi. Le voci su una cessione al gruppo LVMH di Bernard Arnault trovano soltanto secche smentite. Intanto il Milan sembra aver accantonato la politica dei giovani, continua a leggere >>>

