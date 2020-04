Serie A – Ipotesi modifica al regolamento: in arrivo le 5 sostituzioni?

NEWS SERIE A – Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport in edicola, la Serie A starebbe pensando di apportare delle modifiche al regolamento, inserendo la possibilità di effettuare 5 sostituzioni anziché le canoniche 3 come avviene da ormai molti anni.

Tutto questo, verrebbe fatto per aiutare le squadre italiane ancora impegnate nelle coppe europee. Dare la possibilità di un maggior turnover potendo gestire le energie al meglio potrebbe essere un vantaggio per Inter e Juventus ad esempio. La Lazio, che ha una rosa più corta, potrebbe essere più in difficoltà.

