Serie A – Ipotesi di riprendere a inizio maggio e finire entro il 30 giugno

ULTIME NEWS – Come riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, oggi è in programma un’assemblea che potrebbe essere decisiva per il futuro della stagione in corso. L’ipotesi a cui si sta valutando è quella di far ricominciare il massimo campionato italiano ad inizio maggio e cercare di terminarlo entro il 30 giugno, cioè la data in cui scadono i contratti dei giocatori, giocando in pratica ogni tre giorni. Una decisione e una ipotesi non così remota, ma certo bisognerà capire se tra meno di due mesi l’emergenza Coronavirus sarà venuta meno nel nostro Paese. Al momento a questa domanda non si può dare una risposta, anche se secondo diversi esperti virologi il virus dovrebbe scomparire con l’innalzarsi delle temperature (almeno 25°). Intanto, il virus non risparmia nessuno: colpita anche la Formula Uno!

