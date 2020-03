Coronavirus – Formula Uno, annullato il Gp d’Australia

ULTIME NEWS – E’ stato ufficialmente annullato il Gran Premio d’esordio della Formula Uno che si sarebbe dovuto svolgere nel weekend a Melbourne, in Australia. Decisiva per questa decisione il fatto che sia stato trovato positivo un membro della scuderia McLaren che nella giornata di ieri ha comunicato immediatamente dopo l’esito degli esami che non avrebbe corso la gara. Tutto lo sport mondiale si ferma vista l’emergenza, solamente la UEFA continua a far giocare le proprie gare: ecco a quando è stata rinviata la decisione>>>

