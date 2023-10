Scommesse, Fagioli agli inquirenti: “Tonali mi ha dato l’app illegale”

Emergono particolari importanti sull'indagine delle scommesse su piattaforme illegali che, finora, ha coinvolto Nicolò Fagioli ( Juventus ), Nicolò Zaniolo ( Aston Villa ) e Sandro Tonali ( Newcastle United ). Secondo il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, Tonali - così come ha fatto Fagioli lo scorso agosto - si autodenuncerà alla Procura F.I.G.C. . Ammetterà delle responsabilità e, pertanto, è probabile che confessi di aver puntato anche su partite di calcio.

Scommesse, la situazione di Fagioli e Tonali

In questo modo, così come avverrà per Fagioli, che ha patteggiato, Tonali spera di avere una sostanziosa riduzione della pena (quella minima prevista è la squalifica per tre anni). Tonali. ha proseguito il quotidiano generalista, era già iscritto nel fascicolo del Procuratore Federale Giuseppe Chinè. Quello dell'ex milanista, infatti, è l'unico nome che avrebbe fatto Fagioli.