Calciomercato Milan – Vice Theo, non solo Miranda: due piste calde

Era illogico pensare che Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio - dirigenti rossoneri - riuscissero a restaurare, completamente, l'organico del Milan come desiderato in una sola sessione di calciomercato. La scorsa estate, a 'Casa Milan', si è lavorato alacremente e, di fatto, la rosa messa a disposizione di Stefano Pioli ha rispettato quasi totalmente le volontà dell'allenatore. Sono arrivati dieci giocatori nuovi, rinforzato ogni reparto. In venti sono andati via. C'è però un lavoro da finire e, nelle prossime finestre di mercato, la società lavorerà per questo.