Sassuolo-Milan, colpo Vranckx e le importanti partnership di RedBird

Tanto spazio concesso al Milan nella mattinata di oggi, martedì 30 agosto 2022, sui quotidiani sportivi oggi in edicola. La squadra di Stefano Pioli sarà impegnata stasera in casa del Sassuolo, mentre Paolo Maldini e Frederic Massara sono sul punto di chiudere la sessione estiva di calciomercato. Al contempo, dagli Stati Uniti d'America, emergono 'rumors' importanti in vista del 'closing' imminente per il passaggio di proprietà. Vediamo, insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.