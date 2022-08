Quotidiani sportivi, le prime pagine su Lukaku, Leao e Di María

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del confronto a distanza tra Romelu Lukaku (attaccante dell'Inter) e Rafael Leão (attaccante del Milan). Il primo, infatti, si è infortunato e oltre a saltare Inter-Cremonese di stasera, mancherà anche per il derby contro i rossoneri e in Champions League contro il Bayern Monaco. Il secondo, invece, oggi non avrebbe dovuto giocare Sassuolo-Milan: le assenze, però, di Ante Rebić e Divock Origi lo spediscono in campo. In Roma-Monza giocherà invece regolarmente dal 1' l'argentino Paulo Dybala, ancora alla ricerca del suo primo gol in maglia giallorossa. Analisi della 'rosea' sui giovani più interessanti del nostro campionato: da Fabio Miretti a Charles De Ketelaere, dove possono arrivare? Chiosa con il calciomercato: la Juventus spera di poter prendere Leandro Paredes in questi ultimi giorni, visto che il PSG ha preso Fabián Ruiz dal Napoli. Ai partenopei, invece, è sfumato il piano per prendere Cristiano Ronaldo dal Manchester United.