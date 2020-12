Sampdoria-Milan, la probabile formazione di Ranieri: emergenza attacco

Sampdoria-Milan, emergenza attacco blucerchiata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Problemi in attacco per Claudio Ranieri che, per la gara Sampdoria-Milan, ha diversi dubbi sulla formazione da schierare. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il tecnico blucerchiato sta pensando di accentrare Antonio Candreva, posizionandolo alle spalle di Fabio Quagliarella. Una soluzione inedita per far fronte a diversi problemi in zona offensiva: Keita Balde è out e tornerà a fine mese, Gabbiadini è a disposizione ma non al top della forma, Ramirez e Verre non hanno un rendimento costante, mentre La Gumina è praticamente fuori dal progetto tecnico. Altro dubbio in mezzo al campo tra Ekdal e Adrien Silva.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Candreva; Quagliarella.

Questa invece la probabile formazione del Milan >>>