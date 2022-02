Tutto su Salernitana-Milan. Mercato, Weah si propone. E per l’attacco …

Tantissime le notizie sul Milan che, questa mattina, trovano spazio sui quotidiani sportivi in edicola. In questo sabato 19 febbraio 2022, infatti, il Diavolo sarà di scena in casa della Salernitana per la 26^ giornata della Serie A 2021-2022. E, nel frattempo, non si placano di certo i 'rumors' che riguardano le possibili mosse estive di Paolo Maldini e Frederic Massara in sede di calciomercato. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.