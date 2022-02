Quotidiani sportivi, le prime pagine sul derby tra Juventus e Torino

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento sul derby della Mole tra Juventus e Torino, anticipo della 26^ giornata di Serie A. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con le reti di Matthijs de Ligt e del 'Gallo' Andrea Belotti. Meglio i granata, con Gleison Bremer che annulla Dušan Vlahović ed un secondo tempo di qualità. K.O. per infortunio Paulo Dybala. In alto, sotto la testata, si parla dell'imminente cessione del 55% dell'Atalanta ad un fondo statunitense. Antonio Percassi, ad ogni modo, rimarrà alla guida del club orobico. Quindi si parla di Milan, che con bomber Olivier Giroud crede allo Scudetto, e di Inter, che ieri ha rinnovato i contratti dei dirigenti Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin fino al 30 giugno 2025. Chiusura con l'intervista esclusiva a Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, intenzionato a salvare i friulani.