Sacchi: “Italia, c’è tanto da lavorare”. Poi l’apprezzamento per Tonali

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e anche della Nazionale, ha parlato di Italia-Germania 2-1. Un pensiero anche per Sandro Tonali

"Una risposta deve rimanere chiara nella testa degli italiani: c’è tanto da lavorare per poter raggiungere altissimi livelli". Così Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e anche della Nazionale, ha parlato di Italia-Germania 2-1. Nella sua analisi a 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Sandro Tonali. Ecco le sue parole: "Ho visto che i meccanismi non funzionano perfettamente e la causa sta nel fatto che i ragazzi di Spalletti hanno avuto poco tempo per allenarsi assieme. La rete di Tonali è nata da un’azione davvero stupenda con un cambio di gioco da sinistra a destra (Bastoni per Barella) e un attacco dello spazio (Politano) perfetto. Il risultato mi sembra giusto, perché la Germania è stata superiore. L’Italia di Spalletti ha bisogno di tempo e di lavoro: nessuno fa i miracoli in pochi giorni".