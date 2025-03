La scorsa estate, prima di scegliere Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il Milan aveva pensato di ingaggiare Julen Lopetegui , tecnico spagnolo ex - tra le altre - di Porto , Real Madrid , Siviglia e Nazionale spagnola . Poi, però, come si ricorderà, non se ne fece nulla. Lopetegui si è accasato al West Ham , nella Premier League inglese, salvo poi essere esonerato a stagione in corso.

Dichiarazioni Lopetegui sul Milan

Ora Lopetegui, al quotidiano sportivo iberico 'AS', è tornato a parlare del suo mancato approdo al Milan nell'estate 2024. "È stato difficile e strano da capire. Non era una cosa con me, ma una guerra interna", ha dichiarato. Lopetegui, poi, è tornato anche sui complimenti a lui rivolti da un mostro sacro come Arrigo Sacchi. "Mi hanno sorpreso e lo ringrazio. Quello che voleva dire è che le decisioni di un professionista non possono essere cambiate dalle decisioni di una parte che non è professionale. Infatti, si mette come esempio se stesso e Silvio Berlusconi. Condivido questo pensiero".