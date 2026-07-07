Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 14:00, l'aeroporto di Linate Prime ha fatto da scenario al primo, storico capitolo della nuova era tecnica rossonera. Con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia, è atterrato a Milano il jet privato con a bordo Rúben Amorim, il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza di via Aldo Rossi per guidare il Milan nel prossimo triennio.

L'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United tocca con mano l'universo milanista per la prima volta nella sua carriera, portando con sé un carico di aspettative altissimo e una visibile dose di entusiasmo. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno comprensibilmente dedicato le prime pagine e ampi approfondimenti allo sbarco del portoghese in Italia, analizzando l'impatto mediatico e tattico di una scelta forte della società.

L'esclusiva a Linate Prime: "Il Milan è un club speciale"

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La sete di riscatto dopo le turbolenze di Old Trafford

A catturare l'attenzione degli addetti ai lavori sono state, rilasciate direttamente ai microfoni del nostro inviato sul posto,, che ha seguito in tempo reale ogni istante dell'arrivo. Amorim ha voluto stupire subito i presenti esordendo con un italiano claudicante ma fortemente voluto: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan". Un approccio non banale, supportato dal retroscena secondo cui il portoghese avrebbe già pianificato un ciclo intensivo di lezioni private per padroneggiare la lingua nel minor tempo possibile.Subito dopo, passando alla più fluida lingua inglese, l'allenatore ha voluto tracciare i confini motivazionali di questa nuova avventura, regalando una battuta che suona già come un manifesto programmatico: «Se vedete una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima esperienza al Manchester United, mi ero ripromesso di scegliere proposte meno impegnative, eppure eccomi qua, in una sfida ancora più grande».Le parole del tecnico lusitano non nascondono una profonda e legittima voglia di rivalsa sportiva. Il glorioso passato in patria – scandito da ben 6 trofei nazionali sollevati alla guida di Sporting Braga e Sporting Lisbona – ha subìto una brusca frenata durante l'esperienza in Premier League.

L'avventura al Manchester United si è infatti conclusa con un esonero lo scorso gennaio, al termine di una gestione resa complicata da frizioni interne e un clima ambientale fortemente turbolento. Il Milan rappresenta per lui la sponda ideale per dimostrare il valore del suo credo calcistico su un palcoscenico europeo di prima fascia, raccogliendo un'eredità pesante ma stimolante.

La tre giorni milanese: il programma completo di Amorim

Visita a Casa Milan : il tecnico ha visitato la sede di via Aldo Rossi, soffermandosi nella sala dei trofei ed espletando le prime formalità burocratiche.

: il tecnico ha visitato la sede di via Aldo Rossi, soffermandosi nella sala dei trofei ed espletando le prime formalità burocratiche. Contenuti media : negli studi ufficiali del club sono stati registrati i primi video e gli shooting fotografici promozionali che verranno diramati sui canali social nelle prossime ore.

: negli studi ufficiali del club sono stati registrati i primi video e gli shooting fotografici promozionali che verranno diramati sui canali social nelle prossime ore. Ispezione a San Siro : Amorim ha voluto calpestare l'erba dello stadio Giuseppe Meazza per iniziare a respirare l'atmosfera di quello che sarà il suo nuovo tempio calcistico.

: Amorim ha voluto calpestare l'erba dello stadio Giuseppe Meazza per iniziare a respirare l'atmosfera di quello che sarà il suo nuovo tempio calcistico. Tour della città: in serata c'è stato spazio per un primo, rapido assaggio del centro di Milano.

L'agenda del nuovo allenatore rossonero è fittissima e strutturata per fargli assimilare rapidamente la storicità del club. La giornata di ieri è stata interamente dedicata ai primi passi istituzionali e simbolici:

Il programma odierno prevede invece il trasferimento operativo a Milanello. Il centro sportivo di Carnago diventerà a tutti gli effetti la sua dimora professionale per i prossimi tre anni (scadenza contrattuale fissata a giugno 2029). L'obiettivo delle prossime ore sarà quello di analizzare le strutture mediche, i campi d'allenamento e pianificare i dettagli logistici del raduno estivo.

Il momento più atteso dai media avverrà domani pomeriggio: mercoledì alle ore 15:00, presso la sala stampa di Casa Milan, Amorim siederà per la prima volta davanti ai giornalisti nella conferenza ufficiale di presentazione.

Mentalità vincente per accendere i sogni dei tifosi

In attesa di vederlo all'opera sul campo, l'allenatore ha già messo in chiaro quale sarà la stella polare della sua gestione. Nessun compromesso sul piano degli obiettivi e nessuna transizione al ribasso: «A Milano per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere». Una chiusura perentoria che non ammette repliche e che ha l'indubbio merito di riaccendere immediatamente l'entusiasmo e la fiammella della speranza nei sogni di mezza estate del popolo milanista, a caccia di un riscatto immediato in Italia e in Europa.