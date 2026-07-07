Il nuovo tecnico rossonero da ieri a Milano: le dichiarazioni a Linate Prime, il programma della tre giorni e la sete di riscatto dopo l'addio ai Red Devils
Amorim parla già italiano: "Il Milan è un onore. Sono qui per vincere" | VIDEO
Ieri pomeriggio, poco dopo le ore 14:00, l'aeroporto di Linate Prime ha fatto da scenario al primo, storico capitolo della nuova era tecnica rossonera. Con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia, è atterrato a Milano il jet privato con a bordo Rúben Amorim, il nuovo allenatore scelto dalla dirigenza di via Aldo Rossi per guidare il Milan nel prossimo triennio.
L'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United tocca con mano l'universo milanista per la prima volta nella sua carriera, portando con sé un carico di aspettative altissimo e una visibile dose di entusiasmo. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno comprensibilmente dedicato le prime pagine e ampi approfondimenti allo sbarco del portoghese in Italia, analizzando l'impatto mediatico e tattico di una scelta forte della società.
L'esclusiva a Linate Prime: "Il Milan è un club speciale"A catturare l'attenzione degli addetti ai lavori sono state le primissime dichiarazioni del tecnico, rilasciate direttamente ai microfoni del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, che ha seguito in tempo reale ogni istante dell'arrivo. Amorim ha voluto stupire subito i presenti esordendo con un italiano claudicante ma fortemente voluto: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan". Un approccio non banale, supportato dal retroscena secondo cui il portoghese avrebbe già pianificato un ciclo intensivo di lezioni private per padroneggiare la lingua nel minor tempo possibile.
La sete di riscatto dopo le turbolenze di Old TraffordLe parole del tecnico lusitano non nascondono una profonda e legittima voglia di rivalsa sportiva. Il glorioso passato in patria – scandito da ben 6 trofei nazionali sollevati alla guida di Sporting Braga e Sporting Lisbona – ha subìto una brusca frenata durante l'esperienza in Premier League.
L'avventura al Manchester United si è infatti conclusa con un esonero lo scorso gennaio, al termine di una gestione resa complicata da frizioni interne e un clima ambientale fortemente turbolento. Il Milan rappresenta per lui la sponda ideale per dimostrare il valore del suo credo calcistico su un palcoscenico europeo di prima fascia, raccogliendo un'eredità pesante ma stimolante.
La tre giorni milanese: il programma completo di AmorimL'agenda del nuovo allenatore rossonero è fittissima e strutturata per fargli assimilare rapidamente la storicità del club. La giornata di ieri è stata interamente dedicata ai primi passi istituzionali e simbolici:
- Visita a Casa Milan: il tecnico ha visitato la sede di via Aldo Rossi, soffermandosi nella sala dei trofei ed espletando le prime formalità burocratiche.
- Contenuti media: negli studi ufficiali del club sono stati registrati i primi video e gli shooting fotografici promozionali che verranno diramati sui canali social nelle prossime ore.
- Ispezione a San Siro: Amorim ha voluto calpestare l'erba dello stadio Giuseppe Meazza per iniziare a respirare l'atmosfera di quello che sarà il suo nuovo tempio calcistico.
- Tour della città: in serata c'è stato spazio per un primo, rapido assaggio del centro di Milano.
Il programma odierno prevede invece il trasferimento operativo a Milanello. Il centro sportivo di Carnago diventerà a tutti gli effetti la sua dimora professionale per i prossimi tre anni (scadenza contrattuale fissata a giugno 2029). L'obiettivo delle prossime ore sarà quello di analizzare le strutture mediche, i campi d'allenamento e pianificare i dettagli logistici del raduno estivo.
Il momento più atteso dai media avverrà domani pomeriggio: mercoledì alle ore 15:00, presso la sala stampa di Casa Milan, Amorim siederà per la prima volta davanti ai giornalisti nella conferenza ufficiale di presentazione.
Mentalità vincente per accendere i sogni dei tifosiIn attesa di vederlo all'opera sul campo, l'allenatore ha già messo in chiaro quale sarà la stella polare della sua gestione. Nessun compromesso sul piano degli obiettivi e nessuna transizione al ribasso: «A Milano per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere». Una chiusura perentoria che non ammette repliche e che ha l'indubbio merito di riaccendere immediatamente l'entusiasmo e la fiammella della speranza nei sogni di mezza estate del popolo milanista, a caccia di un riscatto immediato in Italia e in Europa.
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