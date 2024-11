Campioni del carico di Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior (ancora scottato per non aver vinto il Pallone d'Oro 2024) difficilmente sbaglieranno, davanti la porta, così come hanno fatto sabato scorso gli attaccanti del Monza. E anche i precedenti del Milan in casa del Real Madrid non sono incoraggianti. In 8 partite, una sola vittoria, quella del 2009 per 2-3, con Leonardo in panchina e in gol Andrea Pirlo e Alexandre Pato (doppietta).