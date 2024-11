CALCIOMERCATO MILAN

Nell'ultimo weekend di campionato il Milan di Paulo Fonseca ha vinto a Monza (gol di Tijjani Reijnders) e, nell'attesa di scendere in campo domani sera al 'Santiago Bernabéu' contro il Real Madrid in Champions League, si interroga anche su come condurre le prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio 2025 e la prossima estate, infatti, questa rosa avrà bisogno di correttivi importanti. Tra errori di valutazione e scelte incomprensibili, ci sarà un gran lavoro da fare per i dirigenti per risollevare la barca rossonera.