Definito il pre-campionato del Milan di Rúben Amorim: visite mediche il 12 luglio, poi il raduno e i test contro Inter, Chelsea e Manchester United
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
I primi giorni di Rúben Amorim a Milano stanno trascorrendo tra visite a 'Casa Milan', lo stadio di 'San Siro', il centro sportivo di Milanello e giri in città per visionare alcune case in cui potrebbe andare a vivere con la sua famiglia: intanto, però, il pre-campionato del suo Milan ha preso definitivamente forma. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su tutte le date ufficiali.
Il programma del raduno a MilanelloI giocatori del Milan si ritroveranno domenica 12 luglio per svolgere le visite mediche di inizio stagione, che avranno luogo in una struttura esterna a Milanello.
Il giorno successivo, lunedì 13 luglio, andrà in scena al mattino il raduno vero e proprio del Diavolo secondo questo programma:
- Mattina: appuntamento a colazione per i calciatori e prima seduta di allenamento a porte chiuse.
- Tardo pomeriggio: secondo allenamento sul campo esterno, che per l'occasione sarà aperto anche ai tifosi.
Come sottolineato dalla 'rosea', i calciatori non avranno l'obbligo di pernottare presso il centro sportivo di Milanello, ma potranno liberamente fare rientro a casa.
Il calendario delle amichevoli estive del MilanÈ stato definito nei minimi dettagli anche il percorso dei test internazionali per il nuovo Milan di Amorim. La prima sfida (al netto di eventuali sgambate interne) si giocherà sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.
Subito dopo la squadra rientrerà a Milano e domenica 26 luglio decollerà per la tournée ufficiale in Australia e Indonesia. Di seguito lo specchietto completo dei match in programma:
|Data e Ora
|Avversario
|Luogo
|Sabato 25 luglio, ore 16:00
|Celtic
|Glasgow (Scozia)
|Sabato 1° agosto (porte chiuse)
|Perth Glory
|Perth (Australia)
|Mercoledì 5 agosto
|Inter (Derby)
|Perth (Australia)
|Sabato 8 agosto
|Chelsea
|Giacarta (Indonesia)
|Sabato 15 agosto
|Manchester United
|Breslavia (Polonia)
Dove vedere i match in TVL'ultima amichevole prima del campionato vedrà Amorim affrontare subito il suo recentissimo passato sulla panchina dei Red Devils. Per quanto riguarda la copertura televisiva, le sfide contro Celtic e Inter verranno trasmesse in diretta streaming e live su DAZN.
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