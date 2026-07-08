I primi giorni di Rúben Amorim a Milano stanno trascorrendo tra visite a 'Casa Milan', lo stadio di 'San Siro', il centro sportivo di Milanello e giri in città per visionare alcune case in cui potrebbe andare a vivere con la sua famiglia: intanto, però, il pre-campionato del suo Milan ha preso definitivamente forma. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su tutte le date ufficiali.

Il programma del raduno a Milanello

I giocatori del Milan si ritroverannoper svolgere le visite mediche di inizio stagione, che avranno luogo in una struttura esterna a Milanello.

Il giorno successivo, lunedì 13 luglio, andrà in scena al mattino il raduno vero e proprio del Diavolo secondo questo programma:

Mattina : appuntamento a colazione per i calciatori e prima seduta di allenamento a porte chiuse.

: appuntamento a colazione per i calciatori e prima seduta di allenamento a porte chiuse. Tardo pomeriggio: secondo allenamento sul campo esterno, che per l'occasione sarà aperto anche ai tifosi.

Come sottolineato dalla 'rosea', i calciatori non avranno l'obbligo di pernottare presso il centro sportivo di Milanello, ma potranno liberamente fare rientro a casa.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

È stato definito nei minimi dettagli anche il percorso dei test internazionali per il nuovo Milan di Amorim. La prima sfida (al netto di eventuali sgambate interne) si giocherà sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.

Subito dopo la squadra rientrerà a Milano e domenica 26 luglio decollerà per la tournée ufficiale in Australia e Indonesia. Di seguito lo specchietto completo dei match in programma:

Data e Ora Avversario Luogo Sabato 25 luglio, ore 16:00 Celtic Glasgow (Scozia) Sabato 1° agosto (porte chiuse) Perth Glory Perth (Australia) Mercoledì 5 agosto Inter (Derby) Perth (Australia) Sabato 8 agosto Chelsea Giacarta (Indonesia) Sabato 15 agosto Manchester United Breslavia (Polonia)

Dove vedere i match in TV

L'ultima amichevole prima del campionato vedrà Amorim affrontare subito il suo recentissimo passato sulla panchina dei Red Devils. Per quanto riguarda la, le sfide controverranno trasmesse in diretta streaming e live su