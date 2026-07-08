Definito il pre-campionato del Milan di Rúben Amorim: visite mediche il 12 luglio, poi il raduno e i test contro Inter, Chelsea e Manchester United

Daniele Triolo
- Milano
Gerry Cardinale, managing partner RedBird e proprietario AC Milan, accoglie il nuovo allenatore Rúben Amorim nel centro sportivo di Milanello

Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale

I primi giorni di Rúben Amorim a Milano stanno trascorrendo tra visite a 'Casa Milan', lo stadio di 'San Siro', il centro sportivo di Milanello e giri in città per visionare alcune case in cui potrebbe andare a vivere con la sua famiglia: intanto, però, il pre-campionato del suo Milan ha preso definitivamente forma. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su tutte le date ufficiali.

Il programma del raduno a Milanello

I giocatori del Milan si ritroveranno domenica 12 luglio per svolgere le visite mediche di inizio stagione, che avranno luogo in una struttura esterna a Milanello.
Tifosi del Milan fuori dal centro sportivo di Milanello in occasione di un recente raduno

Il giorno successivo, lunedì 13 luglio, andrà in scena al mattino il raduno vero e proprio del Diavolo secondo questo programma:

  • Mattina: appuntamento a colazione per i calciatori e prima seduta di allenamento a porte chiuse.
  • Tardo pomeriggio: secondo allenamento sul campo esterno, che per l'occasione sarà aperto anche ai tifosi.

Come sottolineato dalla 'rosea', i calciatori non avranno l'obbligo di pernottare presso il centro sportivo di Milanello, ma potranno liberamente fare rientro a casa.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

È stato definito nei minimi dettagli anche il percorso dei test internazionali per il nuovo Milan di Amorim. La prima sfida (al netto di eventuali sgambate interne) si giocherà sabato 25 luglio a Glasgow contro il Celtic.

Subito dopo la squadra rientrerà a Milano e domenica 26 luglio decollerà per la tournée ufficiale in Australia e Indonesia. Di seguito lo specchietto completo dei match in programma:

Data e Ora Avversario Luogo
Sabato 25 luglio, ore 16:00 Celtic Glasgow (Scozia)
Sabato 1° agosto (porte chiuse) Perth Glory Perth (Australia)
Mercoledì 5 agosto Inter (Derby) Perth (Australia)
Sabato 8 agosto Chelsea Giacarta (Indonesia)
Sabato 15 agosto Manchester United Breslavia (Polonia)

Dove vedere i match in TV

L'ultima amichevole prima del campionato vedrà Amorim affrontare subito il suo recentissimo passato sulla panchina dei Red Devils. Per quanto riguarda la copertura televisiva, le sfide contro Celtic e Inter verranno trasmesse in diretta streaming e live su DAZN.

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