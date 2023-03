Quotidiani sportivi, le prime pagine: tanta Juventus in copertina

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 28 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 28/03/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre riportando l'intervista in esclusiva di Andrea Pirlo, ex calciatore di Milan e Juventus tra le altre. Sotto la testata focus sulla nazionale italiana di calcio, con il c.t. Mancini intenzionato a considerare le convocazioni di altri oriundi dopo quella di Mateo Retegui, attaccante che ha fatto due gol in due partite con l'Italia. A destra focus su Napoli-Milan, due squadre che si affronteranno ben tre volte nel mese di aprile. Vengono riportate, inoltre, le parole di Dunga sulla possibilità di vedere Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana. Focus anche su Antonio Conte, allenatore fresco di esonero dal Tottenham. A destra, infine, spazio per ricordare Gianni Minà, giornalista scomparso ieri all'età di 84 anni.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 28/03/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Mateo Retegui, attaccante convocato da Roberto Mancini per le sfide contro Inghilterra e Malta dove ha trovato il gol in entrambe le gare, generando una vera e propria asta sul mercato. Su di lui c'è la Lazio, ma la concorrenza non manca. In mezzo spazio per Vlahovic, il quale ha segnato una doppietta con la nazionale serba. A destra viene ricordato Gianni Minà, giornalista scomparso ieri all'età di 84 anni. In basso focus su Inter e Roma: i nerazzurri potrebbero virare su De Zerbi qualora Inzaghi dovesse lasciare la panchina a fine stagione, mentre i giallorossi voleranno ad Algarve, in Portogallo.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 28/03/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Federico Chiesa, il quale aveva riportato un problema al ginocchio. Le visite strumentali, fortunatamente per il giocatore, hanno scongiurato il peggio. Rimanendo in casa Juventus, Vlahovic ha segnato una doppietta con la nazionale serba, mentre per quanto riguarda l'Inchiesta Prisma l'udienza è stata rinviata al 10 maggio. Sotto la testata si parla del possibile valzer degli allenatori, con Antonio Conte tra i tecnici liberi in circolazione. A destra spazio al Torino, con il Cda che avrebbe detto sì per realizzare il Museo Toro al Filadelfia. In basso a sinistra viene ricordato Gianni Minà, giornalista scomparso ieri all'età di 84 anni.

