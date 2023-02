Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, pareggio e rabbia

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 17 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 17-02-2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Con gli addii di Skriniar e Brozovic, i nerazzurri puntelleranno la squadra durante il mercato estivo. Quattro nomi sono finiti nel mirino di Marotta: Kessie, Pereyra, Soyuncu e Smalling. Sotto la testata vengono riportati i risultati delle italiane impegnate ieri in Europa e Conference League. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Nantes, anche se ai bianconeri è stato negato un rigore netto nei minuti di recupero. Vincono Lazio e Fiorentina, mentre la Roma cade in trasferta contro il Salisburgo e perde Dybala per infortunio. A destra focus sul Napoli, mentre in basso si parla del futuro di Charles De Ketelaere.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello SPort 17-02-2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i risultati delle italiane, impegnate ieri in Europa e Conference League. La Juventus ha pareggiato contro il Nantes, anche se è stato negato un calcio di rigore netto ai bianconeri nei minuti di recupero. La Roma, invece, ha perso in casa del Salisburgo. Vittorie, invece, per Lazio e Fiorentina contro, rispettivamente, Cluj e Braga. In basso focus sul Napoli, con Spalletti che taglierà il traguardo delle mille panchine in carriera.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 17-02-2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, reduce da un deludente pareggio in Europa League contro il Nantes, anche se ai bianconeri è stato negato un rigore netto nei minuti di recupero. Cade la Roma in casa del Salisburgo, con Mourinho che perde anche Dybala per infortunio. Vincono, invece, Lazio e Fiorentina. Sotto spazio al Torino, club che in rosa ha tanti giocatori classe 2000 e anche più giovani. Infine l'intervista a Sintini, ex calciatore di volley, che parla di Pep Guardiola. Milan, Giroud non basta: il suo sostituto arriva dall'Atalanta?