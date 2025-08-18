PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Coppa Italia e mercato

EDICOLA

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Coppa Italia e mercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Prime pagine giornali sportivi di oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 18 agosto 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, 2-0, del Milan di Massimiliano Allegri nel primo turno della Coppa Italia 2025-2026 contro il Bari. A 'San Siro' decidono Rafael Leão (poi uscito per un infortunio che non preoccupa) e Christian Pulisic. Lampi di Luka Modrić. Sul fronte mercato, i rossoneri si avvicinano a Rasmus Højlund.

In casa Napoli, invece, si teme un lungo stop per Romelu Lukaku: azzurri pronti a tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti. La Roma può vendere Manu Koné: l'Inter aspetta i giallorossi e, intanto, vede un ex romanista, Nicola Zalewski, a titolo definitivo all'Atalanta.

In Coppa Italia, stasera, il Torino di Marco Baroni con i titolari contro il Modena: spazio a Zakaria Aboukhlal. La Juventus di Igor Tudor scopre un attacco esagerato, con ben tre 'numeri 9': Jonathan David, Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA