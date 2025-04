Quotidiani sportivi, le prime pagine: Reijnders, Conte e Conceicao

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . L'olandese punta a vincere tanti trofei in maglia rossonera, tra cui lo Scudetto della Seconda Stella . Intanto, il prossimo 14 maggio , in finale di Coppa Italia , il Diavolo se la vedrà con il Bologna che, ieri sera, ha superato l' Empoli anche tra le mura amiche ( 2-1 ) dopo il successo nella semifinale di andata.

I rientri di Denzel Dumfries (contro la Roma ) e di Marcus Thuram (contro il Barcellona ) saranno sufficienti all' Inter per scacciare i recenti fantasmi? A fine stagione, intanto, previste le partenze di Joaquín Correa , Mehdi Taremi e Kristjan Asllani , tutti molto deludenti.

Rivoluzione in vista anche in casa Juventus. In caso di mancata qualificazione in Champions League, dal tecnico Igor Tudor al centravanti Dušan Vlahović, sono in tanti a rischio taglio. Rinviata Atalanta-Lecce per la morte improvvisa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita.