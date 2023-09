Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, Milan e l’addio a Lodetti

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 23 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan . La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il Milan , che oggi sfida il Verona a San Siro . Stefano Pioli cambia pelle al Diavolo, nella giornata successiva alla scomparsa di Giovanni Lodetti , ma continua a spremere Olivier Giroud . Spazio poi al duello a distanza tra la Juventus , che vincendo oggi con il Sassuolo andrebbe in testa, e l' Inter, che potrebbe rispondere domani con l' Empoli . Ecco la prima pagina.

Corriere dello Sport

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 23 settembre 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus e la possibilità concreta di essere in vetta alla classifica al termine di questo sabato di gare. Nonostante ciò, Massimiliano Allegri frena l'entusiasmo in merito e lancia la coppia d'attacco Federico Chiesa-Dusan Vlahovic. Spazio anche al ricordo della scomparsa di 'Ceramica', Giovanni Lodetti, grande giocatore del Milan degli anni '60, scomparso ieri all'età di 81 anni. Il quotidiano, inoltre, riporta le parole di Ciro Immobile, attaccante della Lazio a corto di gol ultimamente, e parla della ricerca di continuità da parte del Napoli di Rudi Garcia. Ecco la prima pagina.