Milan-Verona, Pioli cambia modulo: il nuovo Diavolo per svoltare

Per farlo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Stefano Pioli avrebbe pensato ad un cambio di modulo. Non più il 4-3-3 delle prime uscite stagionali, ma il 3-4-3. In porta Marco Sportiello dovrà per forza di cose sostituire l'acciaccato Mike Maignan. In difesa si aggiunge Simon Kjaer a Fikayo Tomori e Malick Thiaw, per far riposare Davide Calabria e Theo Hernandez.