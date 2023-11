Quotidiani sportivi, le prime pagine: sfida Scudetto tra Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus in vista del calciomercato invernale. Dopo il rinnovo di Manuel Locatelli, a gennaio può arrivare in bianconero Kalvin Phillips dal Manchester City: nasce così, secondo la 'rosea', il centrocampo perfetto per lo Scudetto. Nella corsa al titolo la squadra di Massimiliano Allegri sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi che, a quanto pare, vale quanto lo stesso City. Soltanto i nerazzurri, così come i 'Citizens' di Pep Guardiola, sono attualmente primi nel campionato nazionale e nel loro girone di Champions League. Con Lautaro Martínez che incide più di Erling Braut Haaland. Dietro Inter e Juve, il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri alla firma con Olivier Giroud per un rinnovo annuale del suo contratto. Per il futuro, il rientro di Lorenzo Colombo dal prestito al Monza e l'arrivo di Jonathan David dal Lille. Tra gli attaccanti seguiti dal Diavolo, anche l'olandese Joshua Zirkzee del Bologna, che si racconta al quotidiano sportivo nazionale. Per finire, l'analisi delle partite delle italiane in Europa e Conference League: perde male la Roma in casa dello Slavia Praga (0-2), vittorie di misura (1-0) per l'Atalanta in casa contro lo Sturm Graz e per la Fiorentina fuori contro il Čukarički.