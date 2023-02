Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Torino con Ibrahimovic

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 10 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che, questa sera, alle ore 20:45, inaugura il 22° turno di Serie A ospitando a 'San Siro' il Torino. I rossoneri recuperano Zlatan Ibrahimović, che andrà in panchina. Inoltre, si compattano nello spogliatoio dopo le tante falsità e cattiverie sentite nell'ultimo periodo, evidenziate sui social da capitan Davide Calabria. Il Toro, che ha già battuto due volte su due il Diavolo in questa stagione, tenterà il tris. Ivan Jurić si affida alla vena realizzativa di Antonio Sanabria. Afferma, poi, di aver studiato il modo per mettere in difficoltà la squadra Campione d'Italia in carica. Mentre, sotto la testata, Arrigo Sacchi, in vista di Lazio-Atalanta, spiega tutti i segreti degli allenatori Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, per l'Inter parla Francesco Acerbi. Secondo lui i nerazzurri potranno stupire in Champions League.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan, infatti, torna a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di campionato di questa sera a 'San Siro' contro il Torino: manca da ben otto mesi e mezzo. Il Diavolo non può più permettersi di perdere dopo un mese orribile tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: il ritorno dello svedese - anche emotivamente - può rappresentare la giusta chiave di volta. Nuova formula per la SuperLega: i fondatori ci riprovano, cambiando, però, le regole e facendola assomigliare più ad una versione della nuova Champions League non dipendente dalla UEFA. Mentre il Napoli si prepara a diventare ricchissimo (sono in arrivo 70 milioni di euro per la probabile vittoria dello Scudetto e dalla partecipazione alla Champions), in casa Roma non si terrà la canonica conferenza stampa di José Mourinho. Il tecnico portoghese resterà in silenzio alla vigilia della trasferta in casa del Lecce.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Federico Chiesa. Massimiliano Allegri, pensa infatti di lanciarlo titolare, in un 4-3-3, nel tridente con i serbi Filip Kostić e Dušan Vlahović, in occasione di Juventus-Fiorentina. I bianconeri, però, sono in emergenza a centrocampo: assente sicuramente Paul Pogba, è in dubbio anche Adrien Rabiot. Sul caso plusvalenze, poi, previsto un tavolo del Governo. Stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà Milan-Torino. Il Diavolo, per l'anticipo della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, si affiderà nuovamente a Rafael Leão in campo ed alla carica di Zlatan Ibrahimović dalla panchina. I granata di Ivan Jurić, per giocare il terzo brutto tiro stagionale su tre partite ai rossoneri, invece, puntano sul fantasista croato Nikola Vlašić. Sulla partita ha parlato l'ex giocatore del Toro, Giuseppe Dossena, definendo quella piemontese 'più squadra' in questo momento dell'annata. Chiosa con il nuovo format della SuperLega e l'appello di Massimo Ferrero ai tifosi della Sampdoria. Recentemente gli hanno recapitato dei proiettili a casa ...