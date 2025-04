Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra derby e Paratici

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 2 aprile 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. In casa rossonera, Sérgio Conceição riproporrà titolare il connazionale Rafael Leão; i nerazzurri di Simone Inzaghi con il sogno 'triplete' da coltivare.

Intanto, il Milan pensa già alla prossima stagione. Ben avviati i dialoghi con Fabio Paratici: dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Per la panchina, al posto di Conceição, il favorito sembra essere Roberto De Zerbi, attualmente in Francia, all'Olympique Marsiglia.

Nella prima semifinale di Coppa Italia, ieri sera, Empoli-Bologna 0-3: i felsinei di Vincenzo Italiano vedono la finale dello stadio 'Olimpico' di Roma del prossimo 14 maggio. Si parla, poi, di Juventus. Un po' perché il club bianconero è quello che, in Serie A, 'foraggia' maggiormente gli agenti nelle operazioni di mercato. E un po' perché la 'Vecchia Signora' ha un piano per prendere, in estate, l'ex rossonero Sandro Tonali dal Newcastle. PROSSIMA SCHEDA