Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, processo a Thiago Motta

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 11 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del momento delicato che vive Thiago Motta sulla panchina della Juventus, alla luce dello 0-4 incassato all'Allianz Stadium dall'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Zero titoli per i bianconeri, milioni di euro in fumo secondo la 'rosea'.

Motta, infatti, è riuscito a far deprezzare Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico González, ha creato il caso Dušan Vlahović e il quarto posto in Serie A - qualora confermato - potrebbe non bastare per salvare la sua panchina. Tra Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, per il futuro, spunta anche l'opzione Stefano Pioli, ex allenatore del Milan.

I rossoneri, dal canto loro, sembrano decisi a cambiare percorso e direzione nella prossima stagione. Per il ruolo di direttore sportivo salgono le chance di Fabio Paratici. E, come allenatore, l'opzione forte è Massimiliano Allegri. Stasera, intanto, alle ore 21:00, a 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025: i nerazzurri partono dal 2-0 a favore conquistato a Rotterdam (Olanda).