Quotidiani sportivi, le prime pagine: Jashari-Milan e mercato Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che è a un passo dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato: non va in ritiro con il Bruges, presto sarà rossonero. Per l'attacco, il Diavolo coltiva la suggestione Dušan Vlahović della Juventus.