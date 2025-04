Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inzaghi, Rosella Sensi e Retegui

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter scuote i suoi giocatori nell'assalto a Scudetto e Champions League. La società nerazzurra ha fiducia in lui e firmerà il rinnovo del contratto anche nel caso in cui non dovessero arrivare titoli in questa stagione.