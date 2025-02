Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Fiorentina demolisce l’Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del recupero di campionato tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e l'Inter di Simone Inzaghi andato in scena ieri sera al 'Franchi'. Sorprendente e perentorio 3-0 per i viola, maturato per via di un gol di Luca Ranieri e della doppietta di Moise Kean.