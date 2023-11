Prima pagina Tuttosport: “Colpani, è ancora Juve-Inter”

In alto, sotto la testata, il commento alle partite di ieri sera in Champions League. Spazio, quindi, a Real Madrid-Napoli 4-2: ancora in gol Jude Bellingham, ma gli azzurri se la sono giocata praticamente fino alla fine. In Benfica-Inter, invece, rimonta nerazzurra da 0-3 a 3-3 e palo di Nicolò Barella nel finale per una gara che avrebbe assunto i contorni dell'epico.

Summit, poi, a Milanello ieri tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan e l'allenatore Stefano Pioli. Scattato l'ultimatum: o il Diavolo svolta o il tecnico salta. Per la sua sostituzione sarebbe pronto Ignazio Abate della Primavera. A gennaio, come rinforzo in difesa, può arrivare Benoît Badiashile dal Chelsea. Chiosa con l'intervista a Luca Gemello, portiere del Torino, che ha chiesto scusa a tutti per l'errore sul campo del Bologna.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 30 novembre 2023

