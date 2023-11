Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Champions e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del momento nero del Milan di Stefano Pioli . Ieri incontro, a Milanello , tra l'allenatore e il proprietario Gerry Cardinale : fiducia rinnovata al tecnico, ma vietati altri flop. Nel caso in cui il Diavolo non si qualificasse agli ottavi di finale di Champions League , poi, perderebbe ben 113 milioni di euro e rischierebbe di non qualificarsi per il Mondiale per Club FIFA del 2025 . In alto, sotto la testata, il commento alle due gare di ieri in Champions League . A Lisbona , incredibilmente andamento di Benfica-Inter : 3-3 finale, con tripletta dell'ex João Mário nel primo tempo e rimonta nerazzurra firmata nella ripresa da Marko Arnautovic , Davide Frattesi e Alexis Sánchez su rigore. Palo di Nicolò Barella nel recupero. Al 'Bernabéu', invece, Real Madrid-Napoli 4-2 , con gli azzurri di Walter Mazzarri che hanno venduto cara la pelle fino alla fine. Per la qualificazione, all'ultima contro il Braga , potrebbe addirittura perdere di un gol. Vicino il rinnovo di Federico Chiesa con la Juventus . In Europa e Conference League , intanto, il programma di oggi prevede Atalanta-Sporting ( ore 18:45 ), Servette-Roma e Fiorentina-Genk ( ore 21:00 ).

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Real Madrid-Napoli, partita della 5^ giornata del Gruppo C della Champions League 2023-2024 terminata 4-2 al 'Bernabéu' per i padroni di casa. Gli azzurri di Walter Mazzarri hanno tenuto testa ai 'Blancos' di Carlo Ancelotti per tutto il match, salvo poi crollare all'84' incassando due gol in dieci minuti. Gli ottavi di finale, ad ogni modo, sono vicini. Pazza Inter, invece, in casa del Benfica: rimonta da 0-3 (tripletta dell'ex João Mário) a 3-3 in un tempo. A segno Marko Arnautovic, Davide Frattesi e Alexis Sánchez su rigore. Nel finale, palo di Nicolò Barella con la squadra di Simone Inzaghi che ha anche rischiato di vincere. Oggi spazio all'Europa ed alla Conference League. La Roma, impegnata in casa del Servette, vuole il primo posto nel suo girone: parola di José Mourinho. La Fiorentina, al contrario, va a caccia di gol contro i greci del Genk. In casa Lazio, l'uomo del momento è Ciro Immobile: entra e segna, come faceva una volta José Altafini. Il paragone, però, non piace al bomber biancoceleste. Sul quotidiano romano, dunque, l'intervista esclusiva con Giovanni Fabbian (Bologna) che ha in Thiago Motta, suo attuale allenatore, il suo modello di centrocampista e il punto sul Milan. Fiducia confermata al tecnico Stefano Pioli, il Diavolo va avanti per la sua strada.