Prima pagina Tuttosport: “Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, che diavoli”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 30 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, assente da circa un mese per la costola incrinatasi nella partita di Champions League a Lipsia, tornerà in campo stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Parma di campionato.