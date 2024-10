Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Napoli 0-2 a ‘San Siro’

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento a Milan-Napoli , anticipo serale del turno infrasettimanale di campionato, valevole per la 10^ giornata della Serie A 2024-2025 . Sconfitta a 'San Siro', 0-2 , per i rossoneri di Paulo Fonseca al cospetto degli azzurri di Antonio Conte . Che avrebbe potuto sedere sulla panchina milanista la scorsa estate.

Simone Inzaghi, alla vigilia di Empoli-Inter (ore 18:30) ha avvisato i suoi ragazzi: ora non possono più sbagliare. Il grande ex Luis Figo, ad ogni modo, vede ancora i nerazzurri come favoriti per lo Scudetto. In Juventus-Parma (ore 20:45) i bianconeri si affideranno ancora una volta, in attacco, a Dušan Vlahović: viaggia verso quota 1000 minuti in campo, non ha un sostituto.