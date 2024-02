Prima pagina Tuttosport: Leao: “Rimango al Milan per amore e lealtà”

Intanto, in vista della prossima stagione, alla Continassa potrebbe arrivare Lewis Ferguson dal Bologna. Il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia potrebbe contribuire a far abbassare il prezzo dello scozzese. In alto, poi, si parla di varie manovre di calciomercato del Torino di Urbano Cairo in vista della prossima estate.

Raoul Bellanova, infatti, piace in Premier League: osservatori di Manchester United ed Aston Villa l'hanno visionato già varie volte. Potrebbe andare in Turchia, in Serbia o in Arabia Saudita il portiere Vanja Milinković-Savić: i granata lo valutano 10 milioni di euro. Ne girerebbero, poi, 7-8 all'Atalanta per il cartellino dell'estremo difensore argentino Juan Musso.

Il tutto mentre Perr Schuurs cambia agente e, in vista dell'estate, potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato. Ciò che, invece, a quanto pare non vuole essere Rafael Leão. L'attaccante del Milan, ieri, in Mondadori Duomo a Milano, ha presentato il suo libro, 'Smile', dichiarando di vedersi ancora rossonero in futuro.

Chiosa con i due recuperi della 21^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatisi ieri. Sassuolo-Napoli 1-6, con la tripletta di Victor Osimhen e la doppietta di Khvicha Kvaratskhelia e Inter-Atalanta 4-0: i nerazzurri, ora, vedono davvero ad un passo lo Scudetto della seconda stella.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 febbraio 2024

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.