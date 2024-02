Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter ha lo Scudetto in tasca

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter di Simone Inzaghi che ieri, nel recupero della 21^ giornata della Serie A 2023-2024 , ha battuto l' Atalanta di Gian Piero Gasperini a 'San Siro' con un perentorio 4-0 . Reti di Matteo Darmian , Lautaro Martínez , Federico Dimarco e Davide Frattesi (poi infortunatosi). Il commento dell'allenatore della squadra che, ora, guida la classifica a + 12 sulla Juventus e + 16 sul Milan : "Due anni e mezzo che sto godendo".

Nell'altro recupero della medesima giornata, Sassuolo-Napoli, esordio shock per Emiliano Bigica sulla panchina neroverde e ritorno in grande stile, invece, per gli azzurri di Francesco Calzona: risultato finale, 1-6 per gli azzurri con tripletta di Victor Osimhen e doppietta di Khvicha Kvaratskhelia. Chi potrebbe dire addio al Napoli, poi, secondo la 'rosea' è Giacomo Raspadori, indiziato a raccogliere l'eredità del partente Federico Chiesa nella Juve.