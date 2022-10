Prima pagina Tuttosport: “Allegri pronto a cambiare aria”

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto di Juventus, ovviamente. Massimiliano Allegri è pronto a cambiare tutto. Ormai i bianconeri non hanno nulla da perdere e quindi è il momento di fare scelte drastiche: dentro i giovani e si punta tutto sull'Europa League per limitare i danni. Di spalla l'infortunio di Ola Aina, nigeriano classe 1996 del Torino, che tornerà nel 2023 e non ci sarà contro il Milan domenica.