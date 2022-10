Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter vola agli ottavi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 27 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato.

Stefano Bressi

La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta dall'Inter, con ritorno di Romelu Lukaku: il belga classe 1993 è infatti tornato in campo e ha anche trovato la via della rete. I nerazzurri si qualificano da secondi e possono festeggiare. L'augurio è che, dopo il Napoli qualificato, si aggiunga anche il Milan: di spalla si parla di Stefano Pioli come mister Euro: il Milan migliora in Champions League e anche nei conti.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 Anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della qualificazione dell'Inter, con un ironico "Ciao Barça", visto che i blaugrana sono stati eliminati. Spazio anche per il Napoli, che ne fa tre e batte senza problemi anche i Rangers, arrivano all'ultima giornata da primi nel girone. Non c'è spazio per il Milan invece sulla prima pagina del secondo quotidiano sportivo nazionale.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando come di consueto di Juventus, ovviamente. Massimiliano Allegri è pronto a cambiare tutto. Ormai i bianconeri non hanno nulla da perdere e quindi è il momento di fare scelte drastiche: dentro i giovani e si punta tutto sull'Europa League per limitare i danni. Di spalla l'infortunio di Ola Aina, nigeriano classe 1996 del Torino, che tornerà nel 2023 e non ci sarà contro il Milan domenica.