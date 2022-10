Prima pagina Tuttosport: “Nuovo rito della Juventus”

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus, ovviamente. I bianconeri cercano di compattarsi andando di nuovo in un mini ritiro e con un abbraccio pre partita. Quasi come un nuovo rito. In basso si parla di Milan con la rapina a casa Theo Hernandez e con l'infortunio di Maignan, che è la vera brutta notizia di giornata.