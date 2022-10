Quotidiani sportivi, le prime pagine: Maignan di nuovo fuori

1 di 1

PRIME PAGINE

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibile permanenza a disposizione di Romelu Lukaku per l'Inter: il belga classe 1993 è infatti destinato a restare in nerazzurro grazie a un rinnovo del prestito con il Chelsea l'anno prossimo, stavolta con diritto di riscatto nel 2024. Un riscatto che dovrà comunque essere di almeno 70 milioni. Di spalla si parla di Milan invece: in alto le brutte notizie su Mike Maignan, francese classe 1995 che rischia di tornare nel 2023 dopo la ricaduta. Più in basso, invece, spazio alla paura per Theo Hernandez, francese classe 1997, che ha vissuto una serata di paura l'altro ieri, quando dei ladri hanno svaligiato la sua villa con dentro compagna e figlio piccolo.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio di Maignan, che tornerà nel 2023, così come anche Ciro Immobile della Lazio: il classe 1990 starà fuori almeno un paio di mesi. Ora la lotta Scudetto, a cui la Lazio è iscritta, perde due pedine da novanta. In alto, sotto la testata, c'è una clamorosa indiscrezione: la Superlega non è morta. A22, società dei dissidenti, ha trovato un nuovo CEO ed è pronta a rilanciare il progetto del torneo. Di spalla, invece, i risultati di Coppa Italia giocati ieri.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus, ovviamente. I bianconeri cercano di compattarsi andando di nuovo in un mini ritiro e con un abbraccio pre partita. Quasi come un nuovo rito. In basso si parla di Milan con la rapina a casa Theo Hernandez e con l'infortunio di Maignan, che è la vera brutta notizia di giornata.