Prima pagina Tuttosport: “Juve, Marchisio: ‘Koopmeiners ricorda Nedved'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 19 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica spazio alle dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, su Teun Koopmeiners, olandese giunto in bianconero nell'ultimo calciomercato estivo dall'Atalanta per una valanga di soldi.