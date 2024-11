Quotidiani sportivi, le prime pagine: Thuram, Vlahovic e Koopmeiners

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'interesse del Liverpool per l'attaccante francese Marcus Thuram. Il classe 1997, però, per ora non penserebbe alla Premier League e, al contrario, vuole restare a 'San Siro' a giocare per l'Inter con i suoi 'fratelli nerazzurri'.