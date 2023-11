Prima pagina Tuttosport: “Ragazzi d’Oro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 18 novembre. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' si apre con Sinner, che oggi sfida Medvedev e vuole la finale. In correlazione con Bellingha, che trionfa nel Golden Boy. In alto la Nazionale: 5-2 dell'Italia alla Macedonia, lunedì la gara decisiva. Chiesa oltre gli incubi. In basso: "Cairo ridai al Torino quel che merita". Si chiude con il calciomercato della Juventus: piace Fabian Ruiz. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.