Prima pagina Tuttosport: “La Juventus punta Ortiz”

Come vice di Dušan Vlahović, uno dei nomi più caldi in ottica bianconera è quello di Arnaud Kalimuendo del Rennes: ieri gol, davanti agli scout della 'Vecchia Signora', con la Nazionale della Francia Under 21. A proposito, 1-1 ieri tra Italia e Irlanda Under 21: per gli Azzurrini, in gol Cesare Casadei (Chelsea). Tanto basta per spedire i ragazzi di Carmine Nunziata ai prossimi Europei di categoria.